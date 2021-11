Drie uur in de rij voor een coronatest: 'Het is koud, maar wel gezellig'

We spreken Debby (51) op het moment dat ze al ruim twee uur voor de deur staat van de testlocatie. Geen afspraak, en dus moest ze in een andere rij wachten dan haar man. Spijt heeft ze niet, maar koud is het wel. "Misschien had ik wel beter naar Nieuwegein kunnen gaan. Maar ik sta lekker heen en weer te dansen en ik heb mijn buurvrouw bij me, dus het is wel gezellig."

Excuses van GGD

De wachttijd voor mensen zonder afspraak is om en nabij de drie uur, zegt een medewerker van de testlocatie tegen RTL Nieuws. Op de website van de GGD staat een reactie: "Op dit moment kampt GGDrU met grote wachtrijen op testlocaties en onbereikbaarheid van ons callcenter. Onze excuses."