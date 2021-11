Hersteld van corona? Dan is je QR-code vanaf morgen een jaar geldig

2. Is het herstelbewijs ook in het buitenland een jaar geldig?

In het buitenland is het herstelbewijs, ook na morgen, niet een jaar, maar 180 dagen geldig. "Het advies is niet in lijn met huidig Europees beleid", schreef het OMT begin oktober. Het leidt dus alleen in Nederland tot een geldige QR-code.

Het herstelbewijs in Europa van 180 dagen is bovendien alleen geldig na een positieve PCR-test. Een positieve antigeentest is niet voldoende, in Nederland levert dat wel een geldige QR-code op.