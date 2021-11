Veegt omikronvariant wintersport van tafel? Het wordt spannend

Als je het land in wil reizen moet je een negatieve pcr-test (maximaal 72 uur oud) of een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Aan dat bewijs zitten vanaf 6 december een aantal eisen, waaronder:

Je laatste prik met Pfizer, Moderna of AstraZeneca mag niet langer dan 270 dagen geleden zijn

Ben je met Janssen geprikt? Dan mag je tot 3 januari het land in met als je prik niet ouder is dan 270 dagen. Vanaf 3 januari geldt 1 dosis van het Janssen-vaccin niet meer als volledige vaccinatie. Je kunt er nog wel het land mee binnenkomen, maar je kunt het niet gebruiken als toegangsbewijs voor horeca en skiliften.

Kinderen tot 12 jaar hoeven niet getest te worden.

2G-beleid

Verder werkt Oostenrijk met een 2G-beleid. Om de horeca, winkels of een skilift binnen te mogen, moet je gevaccineerd of hersteld zijn van corona (volgens bovenstaande voorwaarden). Een negatieve test is niet voldoende.

De lockdown wordt tussentijds geëvalueerd. Iedere tien dagen wordt bekeken hoe effectief de lockdown is. Als de besmettingscijfers dalen, wil het land de maatregelen weer opheffen, om toch open te kunnen voor het wintersportseizoen.

Frankrijk: boosterprik verplicht

Besmettingen : ook in Frankrijk lopen de besmettingen flink op. Al meerdere dagen op rij worden er ruim 30.000 nieuwe besmettingen gemeld.

: ook in Frankrijk lopen de besmettingen flink op. Al meerdere dagen op rij worden er ruim 30.000 nieuwe besmettingen gemeld. Vaccinatiegraad: zo'n 75 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd.

Hoewel de besmettingen in Frankrijk flink oplopen, komt er in Frankrijk voorlopig geen lockdown of avondklok. Wel moet je in winkels, horeca en veel andere openbare plekken een coronabewijs laten zien.

"Ze willen proberen alles zo lang mogelijk gewoon open te houden", zegt correspondent Eveline Bijlsma. "Dat heeft ook te maken met de aankomende verkiezingen. President Macron is daardoor minder geneigd om impopulaire maatregelen, zoals een lockdown, aan te kondigen."

Boosterprik verplicht

Op dit moment moet je een coronabewijs laten zien om het land binnen te komen, waaruit blijkt dat je gevaccineerd of hersteld bent, of negatief getest (niet langer dan 24 uur geleden). Ook moet je een formulier invullen waarin je je erewoord geeft, dat je geen coronagerelateerde symptomen vertoont.

Daarnaast wordt vanaf 15 december de boosterprik verplicht voor alle 65-plussers die langer dan 7 maanden geleden gevaccineerd zijn. En vanaf 15 januari volgend jaar geldt die regel voor iedereen boven de 18.

Zonder de boosterprik is het coronabewijs niet meer geldig.

Het was al duidelijk dat deze regel voor inwoners van Frankrijk zou gaan gelden, en vandaag blijkt dat deze ook voor toeristen gaat gelden. Ben je al bijna 7 maanden geleden gevaccineerd? Dan heb je binnenkort dus een boosterprik nodig om in Frankrijk een geldig coronabewijs te kunnen tonen. Waarschijnlijk zal zo'n coronabewijs ook nodig zijn om een skilift binnen te komen.

Italië: 2G-beleid vanaf 6 december

Besmettingen : in de afgelopen dagen werden gemiddeld bijna 12.000 besmettingen gemeld.

: in de afgelopen dagen werden gemiddeld bijna 12.000 besmettingen gemeld. Vaccinatiegraad: De vaccinatiegraad is in Italië relatief hoog: 76,6 procent

Ook in Italië zijn de coronazorgen groot. "We zien een zeer ernstige situatie in buurlanden en we zien ook een situatie in Italië die geleidelijk maar constant verslechtert", zei premier Mario Draghi vorige week.

Daarom worden ook in Italië de regels aangescherpt. Restaurants, bioscopen, theaters en stadions in Italië zijn vanaf die datum niet langer toegankelijk voor mensen die geen coronavaccin hebben gehad of hersteld zijn van Covid-19. De regering van premier Mario Draghi verklaarde ook dat vaccinatie vanaf 15 december verplicht wordt voor leraren, agenten en militairen. Voor zorgpersoneel geldt dat al.