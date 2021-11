Er lag een beetje sneeuw, het was koud, maar de échte winter is er nog niet

Het wordt de komende dagen namelijk niet kouder, maar juist wat warmer. Overdag kan het zomaar een graad of 10 worden, in de nacht iets boven het vriespunt, zegt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar. "We zitten nu nog in de koude lucht, komende nacht verandert dat."

'Dit is de zonnigste dag van de week'

Het is niet dat het heel mooi weer wordt de komende dagen. Er valt best wat regen en de wind kan af en toe best stevig opzetten. Vandaag is nog de mooiste dag, weet De Jong. "Dit is de zonnigste dag van de week. Aan het eind van de week wordt het weer wat kouder."