Huisartsen, verpleegkundigen en specialisten: niemand heeft nog ruimte

Alleen de hoogstnoodzakelijke huisartsenzorg en wijkverpleging is op dit moment nog haalbaar. Er is een enorm gebrek aan verpleegkundigen en mensen met dementie krijgen de zorg niet die ze zouden moeten hebben. Het regent vandaag weer noodkreten in de zorg. En verbetering is niet op komst.

"Door acute zorg die toeneemt, komen mensen met dementie vaak als laatsten op de lijst", zegt Alzheimer Nederland. En 'voor veel mensen die de afgelopen twee jaar de diagnose dementie hebben gekregen is nog geen plek bij de dagactiviteiten in de buurt'. 'Patiënten gaan achteruit' Volgens de organisatie moet alles op alles worden gezet om ze te blijven helpen. Anders gaan ze volgens Alzheimer Nederland sneller achteruit en worden ook anderen de dupe. Maar het aanbod van zorg en dagbesteding kan al niet meer voldoende worden gehandhaafd. Fase 2d ingesteld: 'Heeft vergaande gevolgen' Zorgminister Hugo de Jonge heeft de zogeheten 'fase 2d' afgekondigd. Dat betekent dat alle ziekenhuizen planbare zorg uitstellen en indien nodig en 'medisch aanvaardbaar' worden ook kritieke planbare operaties langer uitgesteld dan eigenlijk de bedoeling is. Dit om handen vrij te spelen voor zorg voor Covid-patiënten. Ook wordt de hulp van Defensie ingeschakeld. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hadden om de invoering van deze aanpak gevraagd. Dit is de laatste fase voor fase 3, die in de praktijk 'code zwart' betekent. Dan is er zelfs een tekort aan ic-bedden. In de praktijk betekent dit, dat de 'heup-, knie- en staaroperaties echt overal stoppen' om meer mensen aan de bedden te hebben waar acute zorg aan (corona-)patiënten moet worden geleverd. "We hebben iedereen nodig om zorg te blijven leveren", zegt De Jonge. Deze nieuwe stap heeft 'vergaande gevolgen', geeft de zorgminister toe. Intensive care-verpleegkundigen op hun beurt eisen meer inspraak voor de toekomst. Zij weten welke maatregelen nodig zijn om de grote personeelstekorten in hun sector op te lossen, stelt een groep zorgprofessionals in een manifest. 'Gebrek aan verpleegkundigen gevaarlijk' "De kern van het probleem lijkt nog steeds niet door te dringen tot de beslissers in de zorg", klinkt het vanuit de groep, die zichzelf Nurse Minded noemt. "Het gebrek aan verpleegkundigen is gevaarlijk en kan zelfs maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Beperkte ic-capaciteit kan ertoe leiden dat mensen de behandeling die ze nodig hebben niet krijgen." Lees ook: Voor de tweede keer corona? Kans op ernstig ziekteverloop nihil Daardoor is een 'zorginfarct' volgens de opstellers nabij. "Een vreemde maar realistische constatering binnen het goed ontwikkelde, rijke Nederland." Normale zorg uitgesteld Ook bij de huisartsen- en wijkzorg gaat het mis. Alleen de hoogstnoodzakelijke huisartsenzorg en wijkverpleging is op dit moment nog haalbaar. Dat schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ in een gezamenlijke boodschap. "Huisartsen en hun team, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden zetten alles op alles om de hoogstnoodzakelijk zorg goed te blijven verlenen. Dit kan alleen als we een deel van de normale zorg uitstellen, niet verlenen of minder intensief verlenen." Bekijk ook: Dit is waarom de ic-capaciteit niet zomaar kan worden opgeschaald Bekijk deze video op RTL XL We willen dat misschien wel, maar het kan niet.