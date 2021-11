Honderden passagiers uit Zuid-Afrika vast op Schiphol: eerst testen

Tijdens het lange wachten was de sfeer in het vliegtuig rustig, zegt passagier Zimmerman, ondanks de onverwachte testen en de mogelijke quarantaineplicht. "Gisteren toen we vertrokken uit Zuid-Afrika wisten we wel dat het ging over een nieuwe mutant van het virus, maar verder was er nog geen spraken van een vliegverbod. In Zuid-Afrika was verder ook weinig te merken van een gevaarlijk virus. De situatie nu is dus wel vreemd."

Een andere passagier die in het vliegtuig zit, laat aan RTL Nieuws weten dat sommige reizigers zorgen hebben over hoe 'dit gaat verlopen'. "Sommige mensen hebben hierdoor ook hun volgende vlucht gemist, wat erg vervelend is natuurlijk."

'Maatregel uit voorzorg'

Volgens De Jonge is de nieuwe variant 'reden voor zorg', maar is er ook nog veel onduidelijk. "Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen", zegt de Jonge. Hij benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. "Dat geeft de maximale garantie dat je op z'n minst de binnenkomst ervan vertraagt."