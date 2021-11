Zorgen om nieuwe coronavariant: Nederland stelt vliegverbod in vanuit zuidelijk Afrika

De Europese Commissie zei eerder vandaag al dat er onmiddellijk gestopt moest worden met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529.

Zuid Afrika: 'Beslissing gehaast genomen'

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten het besluit van het Verenigd Koninkrijk 'gehaast' te vinden. Het land zegt bezorgd te zijn over de schade aan het toerisme en bedrijfsleven en wil in gesprek met de Britse autoriteiten over het besluit.