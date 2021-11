De anderhalve meter is terug: 'Ik merk er nog weinig van'

Hij heeft net boodschappen gedaan. "Ik merk nog weinig van die verplichte anderhalve meter afstand, mensen hebben het nog niet echt in de gaten. Er wordt gewoon niet op gelet."

Een 'slechte zaak', vindt Widjaj. "Als anderen geen afstand houden, doe ik zelf een stap naar achteren. Het is een kleine moeite om anderhalve meter afstand te houden. Je beschermt jezelf en anderen er mee. We leven in een pandemie, dan moet je niet kriskras door een winkel gaan lopen. Voorzichtigheid is nu even geboden."

'Had niet door dat 'ie was afgeschaft'

De Amerikaanse Annelle (40) woont ook in de buurt. Ze is net even met haar kat naar de dierenarts geweest. "Ik had eigenlijk niet door dat de anderhalve meter was afgeschaft", vertelt ze.

"Laat staan dat-ie vanaf vandaag weer geldt. Maar dat komt ook omdat ik op veel plekken nog wel bordjes zag hangen met anderhalve meter. Hoe dan ook lijkt het me goed dat we weer afstand moeten houden. Ik deed en doe zelf ook gewoon aan social distancing. Met de oplopende besmettingen kan dat zeker op dit moment geen kwaad."