Poes Fay stierf door dennennaalden: 'Pas op met de kerstboom'

Hoe giftig zijn dennennaalden?

Ronette Gehring is hoogleraar diergeneeskunde, verbonden aan de Universiteit van Utrecht en weet alles over wat er giftig is voor je huisdier. Ze stelt dat dennennaalden, of het water waar de naalden in hebben gelegen, vooral veel irritatie kunnen veroorzaken bij je kat. "Je kat kan hier darmklachten van krijgen, waardoor een dier diarree kan krijgen of moet braken."

Dat is natuurlijk vervelend, stelt Gehring, maar volgens haar komt het gelukkig bijna nooit voor dat een huisdier eraan overlijdt. Het sap van dennennaalden in een hoog geconcentreerde vorm kan wel levensbedreigend zijn. "Dat vind je niet in de natuur terug, maar in etherische oliën bijvoorbeeld. Als je huisdier dit drinkt, dan is dat heel gevaarlijk."

Nu de kerstboom weer in huis wordt gehaald, is de kans groot dat katten in aanraking komen met dennennaalden. Gehring geeft enkele tips: "Als een kerstboom in het water staat, zorg dan dat een kat niet bij dat water kan. Je kan de dieren namelijk niet vertellen dat ze het niet mogen drinken, dus zorg dat het is afgeschermd. Daarnaast zal een kat niet snel veel van dennennaalden gaan eten, maar je weet het nooit. Hou de dieren dus gewoon goed in de gaten."

Eerder waarschuwde de Dierenbescherming ook al voor dennennaalden van de kerstboom. Zij gaven als tip om eetbakjes van honden en katten niet onder de boom te zetten en een keer extra te stofzuigen in de decembermaand.