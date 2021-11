Belastingdienst controleerde extra bij lage inkomens in jacht op fraude

De Belastingdienst erkent dat 'in ieder geval sinds maart 2016' het inkomen van mensen 'met variabele grenswaarden' werd gebruikt. In de praktijk betekent dit dat lage inkomens een hogere risicoscore kregen, hogere inkomens kregen juist een lagere risicoscore. Volgens de Belastingdienst bleek er 'een statistisch verband tussen de hoogte van het inkomen en de kans op een (on)juiste aanvraag'. Welke grenswaarden werden gebruikt, wil de dienst niet zeggen.

'Geen grote factor'

De fiscus stelt dat het inkomen maar een 'klein gewicht’ had in de risicoselectie voor de kinderopvangtoeslag, omdat de hoogte van de toeslag vooral afhangt van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. "Het inkomen was geen grote factor en is slechts in een gedeelte van de selecties verwerkt."

Volgens de Belastingdienst was het de bedoeling om hoge terugvorderingen van toeslagen te voorkomen, die vooral impact had op mensen met lage inkomens.