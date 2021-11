Derde avond op rij onrustig in meerdere steden: tientallen relschoppers opgepakt

Groningen

In Groningen werd door burgemeester Koen Schuiling gisteravond een noodbevel afgegeven voor het centrum en omgeving. De ME probeerde de binnenstad 'leeg te vegen' nadat groepjes mensen daar vernielingen pleegden, vertelde een politiewoordvoerster. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Of en hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend.

In Groningen was gistermiddag een coronademonstratie, die verliep rustig. In de avond kwamen grote groepen mensen bij elkaar na oproepen via sociale media om geweld te plegen. Eerder op de avond riepen de politie en de ME relschoppers op uit het centrum te vertrekken. Daar werd niet naar geluisterd, waarna de vernielingen begonnen.