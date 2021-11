OM: 'Mogelijk vier relschoppers geraakt door politiekogels in Rotterdam'

"Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over het aantal gewonden. Het medisch beroepsgeheim van ziekenhuizen speelt het onderzoeksteam daarbij parten", schrijft het OM in een persbericht. " Artsen mogen alleen onder strenge voorwaarden gegevens over patiënten en hun verwondingen delen met opsporingsinstanties."

Ook verdachten uit Brabant en Noord-Holland

Het OM meldt verder dat er in totaal 49 mensen zijn aangehouden. Op dit moment zitten er nog acht vast. "Deze acht personen worden van verschillende feiten verdacht waaronder openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. Deze verdachten worden komende week waar mogelijk voorgeleid aan de rechter-commissaris."