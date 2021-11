20 rechercheurs moeten relschoppers Rotterdam opsporen

De relschoppers kwamen volgens de politie uit verschillende delen van het land. "Verschillende personen raakten gewond toen zij werden getroffen door een kogel. Er liggen nog enkele personen in het ziekenhuis."

Ook gingen er verhalen rond op sociale media dat er iemand was overleden. Dat is volgens de politie zeker niet het geval.

Beelden analyseren

De politie meldt vandaag ook dat één agent dusdanig gewond raakte aan zijn been dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis, een ander kon worden behandeld door ambulancemedewerkers. "Een groot aantal politiemensen liep bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op. Ze voelden zich ontzettend in het nauw gedreven."