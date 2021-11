Nederland hoogrisicogebied: Duitsland voert strengere regels in

Iedereen die ouder is dan 12 jaar en langer dan 24 uur in Duitsland wil verblijven moet zich aanmelden. Dat kan via dit speciale formulier.

Via die site moet dan een bewijs van vaccinatie, genezing of test geüpload worden.

Quarantaine

Nederlanders die dat niet kunnen, moeten bij aankomst in quarantaine. Die periode duurt tien dagen maar kan vanaf de vijfde dag met een coronatest worden beëindigd. Voor grenspendelaars die in Duitsland werken en mensen die bijvoorbeeld gaan tanken of boodschappen doen is er geen aanmeld- of quarantaineplicht.

Dit geldt ook voor scholieren die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven.