Twee mensen met schotwond in ziekenhuis, 51 arrestaties na rellen Rotterdam

Ravage

De ravage is groot na de rellen in het centrum van Rotterdam. Ondernemers zijn boos en verdrietig en bewoners noemen het 'een oorlogsgebied'. Tientallen hulpverleners bundelen de krachten om de schade op te ruimen.

Het was chaos gister, zegt een jongen die op Zuid woont. "Ik zag mensen die alles in de fik staken, politie die werd bekogeld. Bij het World Trade Center ging het helemaal los, daar stonden de hooligans. Je kwam er niet meer door. De C&A is kapot, Bijenkorf is bijna leeggeroofd, Mediamarkt is kapotgegaan."