Janet filmde wolf in Brabantse woonwijk: 'Bijzonder moment'

Begin oktober vond een voorbijganger een dode wolf in een greppel bij Stroe. Het beest bleek doodgeschoten te zijn.

De kans dat iemand de wolf per ongeluk heeft getroffen, is volgens de politie nihil. Volgens de politie wordt in sommige appgroepen positief gesproken over het doden van de wolf. Het doden van een wolf is een misdrijf, want het dier is in heel Europa zwaar beschermd. De Faunabescherming heeft 16.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar aanhouding van de schutter.