Puinruimen na rellen Rotterdam: 'Het is een grote klerezooi'

Wat hem betreft mogen de relschoppers flink gestraft worden. "Een gevangenisstraf en geldboete. Laat ze maar betalen."

'Hoe moeten we dit overleven?'

Voor veel ondernemers die hun winkel in puin aantroffen betekende dit de zoveelste klap. "We moeten al zoveel doen om ons hoofd boven water te houden, en dan komt dit er nog bovenop. We zijn verdrietig en weten niet hoe we dit moeten overleven", zegt Corine Wiedouw van lunchroom Raoul op de Coolsingel. "Het was een oorlogsgebied."

Corine zegt dat het prima is dat mensen gaan demonstreren, maar vindt niet dat de werkende mensen ermee belast mogen worden. "Mensen die proberen voor zichzelf en anderen een boterham te verdienen. Zij hebben ook te maken met alle maatregelen, en die zijn niet altijd even leuk. Die willen wij ook niet slikken, maar we kunnen niet anders. Ik kan niet de handdoek gooien, want dan hebben ook al mijn 22 werknemers niet meer te vreten."