Noud (2) raakte verstrikt in rolgordijn: 'Zo'n nutteloze dood, we willen ouders waarschuwen'

"Kijk, hier staat zijn bedje. Een safaritruck. Hij sliep er net een weekje in." Moeder Judith loopt samen met haar man Björn een rondje door de kinderkamer van Noud. Dat proberen ze iedere dag wel even te doen, zodat het een fijne plek blijft voor de ouders. Al laten ze er eigenlijk ook iedere dag wel weer een traan, want in de kamer is het speelgoed van Noud verruild voor rouwlinten en condoleancekaarten die ze kregen na het overlijden van hun zoontje. En dat beeld went niet.

Het is nu ruim vijf maanden geleden dat de nachtmerrie voor Judith en Björn begon. Wat er precies is gebeurd, vertellen ze eenmalig aan RTL Nieuws. Niet omdat het hen oplucht, want het voelt zwaar om in gedachten weer terug te gaan naar die fatale dag, maar omdat ze hopen dat andere ouders zo'n verschrikkelijke gebeurtenis bespaard blijft in het leven.