Burgemeesters sturen brandbrief vóór landelijk vuurwerkverbod: 'Kabinet lijkt gevoelig'

Politiek commentator Frits Wester stelt dat het kabinet 'gevoelig is' voor de brief van de burgemeesters. "Gezien de indringende, eensgezinde en brede oproep van de burgemeesters om landelijk één lijn te trekken en zo extra druk op de zorg te voorkomen en tevens te voorkomen dat in de ene gemeente of wijk een andere regeling gaat gelden dan in de andere, acht ik de kans toch heel groot dat het kabinet besluit tot een vuurwerkverbod."

Groep artsen en zorgverleners ook voor verbod

Wester stelt dat ook de mogelijke vuurwerktoeristen te voorkomen. "Zo voorkom je dat die mensen zich van de ene naar de andere wijk en van het ene naar het andere dorp begeven." Wester zegt dat het 'er alle schijn van heeft' dat het kabinet uitermate gevoelig is voor de argumenten van de burgemeesters.