Te hoog risico op parkinson: 'Controle op bestrijdingsmiddelen moet beter'

Bas Bloem, hoogleraar neurologie, noemt het onderzoek 'baanbrekend'. Hij schreef het boek 'De parkinsonpandemie'. "Parkinson is de snelstgroeiende hersenziekte ter wereld. Ook in ons land staat de ziekte in de top 3. We zien de ziekte opvallend vaak bij boeren en in de omgeving van boerenbedrijven. En via de voedselketen komen die bestrijdingsmiddelen ook in ons voedsel terecht."

Het gaat om allerlei soorten landbouwgif. "Sommige middelen zijn al verboden, maar het gaat ook om middelen die in bouwmarkten te koop zijn. Deze bestrijdingsmiddelen zijn op zijn minst verdacht bij langdurige blootstelling en daarom moet de controle voordat de middelen worden toegelaten veel strenger. Ook van bestaande middelen."

Op muizen getest

De bestrijdingsmiddelen worden op muizen getest, zegt Bloem. Maar er is te weinig aandacht voor het effect op de hersenen. "Dat het RIVM deze tekortkoming nu aantoont, is een doorbaak."

Volgens Bloem zijn boeren zelf het grootste slachtoffer. "Ik gun ze vooral dat ze hun mooie beroep op een veilige manier kunnen uitvoeren."