Dode en ruim tien zieken door grote legionella-uitbraak in Schijndel

Hoe krijg je legionella?

De legionellabacterie groeit in stilstaand water dat tussen de 20 en 50 graden warm is. Wanneer kleine druppeltjes met besmet water worden ingeademd, kan de bacterie schade aanrichten in de longen.

De druppeltjes kunnen komen van douches, jacuzzi's of tuinsproeiers, maar legionella is ook wel gevonden in regenplassen. Veel gebouwen met douche- of zwemvoorzieningen, zoals sporthallen en zwembaden, lagen tijdens de coronaperiode stil vanwege lockdownmaatregelen. Daarom werd er al maanden gewaarschuwd voor het risico op legionella.