Volgende week flink kouder, maar een laagje sneeuw? 'Gaat niet gebeuren'

Wel wordt het dus flink kouder met soms kans op een winters buitje. "Het kan wel gaan hagelen en we hebben kans op de eerste landelijke vorstdag. Dat betekent dat de temperatuur in De Bilt onder het vriespunt zakt."

Landelijke vorstdag

Volgens Middendorp is er kans dat we die landelijke vorstdag op dinsdag gaan halen. "Dat is op 23 november, eigenlijk vrij laat in het seizoen. Normaal gesproken hebben we op 3 of 4 november al een landelijke vorstdag."

Hoe dat komt? "Het heeft te maken met de opwarming van ons klimaat. Sinds we begonnen zijn met meten, is die landelijke vorstdag steeds later. Zo kwam in de periode 1901-1930 in de Bilt juist de eerste vorstdag voor op 21 oktober. Inmiddels duikelt in het huidige klimaat (1991-2020) de temperatuur in de Bilt rond 3 november pas onder het vriespunt."