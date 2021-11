Diederik Gommers stopt volgend jaar als OMT-lid

Dat heeft Gommers bevestigd na berichtgeving op Nu.nl. Gommers blijft na zijn aftreden wel werken als hoofd van de ic van het Erasmus MC in Rotterdam, een functie die hij nu ook al vervult.

Talkshows

Als Gommers niet meer in het OMT zit, betekent dat niet dat hij niet meer te zien zal zijn in talkshows, zegt hij tegen de site. "Als ik gevraagd word om uitleg te geven over het virus of over de situatie in het Erasmus MC, dan ben ik zeker bereid dat te doen. Maar over de NVIC ga ik dan niet meer. Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen."