Dierenwelzijnsorganisatie wil verbod verkoop kangoeroeproducten

Eerder startte World Animal Protection een petitie om webwinkelreus bol.com ertoe te bewegen om kangoeroeproducten uit het assortiment te schrappen. Andere 'boosdoeners' volgens de organisatie zijn onder andere Pets Place, Hanos, Intersport, Decathlon en MedPets.

Bol.com heeft onlangs zijn beleid wat betreft kangoeroeproducten aangescherpt. Kangoeroe is toegevoegd aan het bestaande dierenwelzijnsbeleid, geeft de webwinkel aan. Dit houdt in dat artikelen met kangoeroe niet meer verkocht mogen worden op bol.com. Verkooppartners van bol.com krijgen nog wel de tijd om hun assortiment aan te passen.

Verbod?

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de import van kangoeroevlees onder voorwaarden toegestaan. Het vlees moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat en moet afkomstig zijn van een erkend bedrijf. Daarnaast moet het vlees bij binnenkomst een officiële controle ondergaan.

Word Animal Protection heeft alle 56 bedrijven die het aangaat gevraagd te stoppen met de verkoop van kangoeroeproducten, om de wrede jacht op de dieren de wereld uit te helpen. Ook roept de organisatie consumenten op niet langer kangoeroeproducten te kopen. Beleidsmakers in Nederland en Europa zouden wat de organisatie betreft ook een verbod in moeten stellen op de handel in kangoeroeproducten.