Verwarring om onduidelijk quarantaine-advies: hoe zit het nou?

"Over die vragen is RIVM aan het nadenken. Vorige week donderdag heeft het OMT geadviseerd de regels aan te scherpen en vrijdag heeft het kabinet besloten dat advies te volgen. Maar dan moet dat advies nog specifiek worden uitgewerkt, ook voor verschillende situaties. Daar is het RIVM nu mee bezig. Als zij uitgedacht zijn, moeten de nieuwe regels verwerkt worden in een richtlijn. We verwachten dat die nieuwe richtlijn komende vrijdag klaar is. Tot die tijd is het wel verstandig gewoon vrijwillig in quarantaine te gaan als je huisgenoot corona heeft."

3. Waarom wordt het advies pas eind deze week aangepast?

"Het kost tijd om die richtlijn opnieuw uit te denken en vast te stellen. We doen het zo snel mogelijk", zegt een woordvoerder van het ministerie. "We hebben geen vertraging opgelopen, dit is gewoon hoe deze dingen gaan."

4. Wat komt er precies bij de quarantaine voor huisgenoten kijken?

Hoewel er dus mogelijk nog aanpassingen komen, is dus het advies om in quarantaine te gaan en je meteen te laten testen als je huisgenoot corona heeft. Daarna ga je tenminste vijf dagen in quarantaine. Op dag 5 na het contact met je besmette huisgenoot laat je je opnieuw testen bij de GGD. Is die test negatief? Dan mag je uit quarantaine. Als de test positief is, ga dan in isolatie.