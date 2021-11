Twee verdachten mishandeling Mallorca vrijgelaten, nog wel verdacht

De rechtbank maakte vandaag bekend dat op de schoen van Sanil B. DNA-materiaal van Carlo is gevonden. Plasman zei daarover dat het op een 'vreemde plek' zou zitten. "Het vrij kleine DNA-spoor zit aan de zijkant van zijn linkerschoen, terwijl hij rechts is. Het is ook niet bekend wat voor DNA het is, of het bijvoorbeeld uit speeksel, huid of haar komt. Mensen hebben daar natuurlijk dicht bij elkaar gestaan en DNA is iets wat je kunt overdragen."

'Carlo mogelijk gevallen door klap'

Plasman trok daarnaast de verdenking die het OM richting Sanil heeft sterk in twijfel. Hij onderbouwde dat door meerdere getuigenverklaringen voor te lezen. "Er hebben acht getuigen verklaard dat zij Carlo achterover op de stoeprand hebben zien vallen. Wat zij hebben waargenomen en hebben gehoord, is heel naar. Maar het kan hierdoor wel heel goed zijn dat Carlo is gevallen ten gevolgen van een klap, maar dat de doodsoorzaak niet de klap was maar het vallen op de stoep. Dat wil niet zeggen dat er geen strafbaar feit aan de orde is, maar dan praat je niet langer over doodslag." Ook daarom wilde Plasman dat zijn verdachte de gevangenis zou verlaten.

Het OM ging daar tegenin, onder meer door ook meerdere getuigenverklaringen voor te lezen. Zo zei de officier van justitie: "Een getuige zag dat Carlo werd geslagen door meerdere jongens, daarna werd hij door drie jongens tegen het hoofd getrapt. De plas bloed die de getuige zag werd daarna steeds groter." Een andere getuige zou hebben gezien hoe Carlo werd vastgehouden en daarna twee klappen in zijn gezicht kreeg door een andere jongen. Carlo zou daarna zijn gevallen, waarna hij zou zijn geschopt.