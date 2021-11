Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: 'De rek is eruit'

En nu? "Ik wil graag zorgvuldig zijn, dus je wil je testen", zegt Timoer. "Ik blijf nu voorlopig maar gewoon thuis en hoop dat ik later alsnog een keer kan testen."

Veel kinderen in de rij

Yesim Candan, die wekelijks columns schrijft voor RTL Nieuws, is al de hele ochtend op pad in Amsterdam om haar zoon (10) te laten testen. "Er is een uitbraak op school. In zijn klas zijn tien kinderen besmet. Alle kinderen moeten nu getest worden voor ze weer naar school mogen."

Op social media had ze al gezien dat een testafspraak maken onmogelijk was. "Dus ik ben gewoon naar de RAI gegaan om daar zonder afspraak een test te laten doen. Maar daar was het heel druk, de wachtrij was langer dan anderhalf uur. Het is echt ontploft vandaag, lijkt het. Ik zie ook heel veel kinderen in de rij."