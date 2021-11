Verdachten mishandeling Mallorca reageren: 'Wilden vrienden beschermen'

Als de zaak vervolgens dichtgaat, ontstaat inderdaad een gevecht, waar veel en duidelijke beelden van zijn. De mannen uit Heerhugowaard doen later aangifte van het geweld door de Hilversummers, zij geven aan een gebroken neus, een bloedneus, blauwe plekken, nekletsel en een gebroken duim over te hebben gehouden aan het geweld.

Drankrekening van honderden euro's

Na de mishandeling voor café de Zaak, loopt de groep jongens uit de Hilversumse vriendengroep naar café De Pub waar de andere vrienden zijn. Die kroeg is inmiddels gesloten, maar nog één iemand zou binnen zijn, omdat hij de rekening van 800 tot 1000 euro niet zou kunnen betalen. Nadat er geld is verzameld en er is betaald, gaat de groep naar de boulevard en blijft daar wat hangen.

Voor café de Bierexpress hangen ook wat mensen, onder wie Carlo en zijn vrienden. Eén van die vrienden is boos en geïrriteerd, vermoedelijk ook vanwege een hoge drankrekening. Dan ontstaat er gedoe met de groep vrienden uit Hilversum. De aanleiding is onduidelijk, benadrukte de rechter. Mogelijk is er gespuugd, of zijn er nare opmerkingen geweest. Er ontstaat in ieder geval een vechtpartij, waarbij ook Carlo gewond raakt, op de grond valt, en later overlijdt.