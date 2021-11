Julia gebeten door pitbull: 'M'n gezicht was helemaal verbrijzeld'

Ze werd gebeten tussen haar jukbeen en kaak, vijf minuten lang. "Ik ben gaan trekken en trekken, waardoor ik uiteindelijk loskwam. Ik was zo in shock. Ik had totaal geen idee wat er was gebeurd." De eigenares van de pitbulls had inmiddels de benen genomen. "Zij ging achter de vrouw van de hond aan die was gebeten, maar kwam nooit meer terug."

Veel bloed verloren

Gelukkig voor Julia kwam er een omstander langs die haar meenam naar het ziekenhuis. "Anders had ik zoveel bloed verloren dat ik er nu niet meer zou zijn."

In het ziekenhuis kreeg ze meteen twee zakken bloed gedoneerd. Ook moesten twee plastisch chirurgen worden ingevlogen. "Omdat m'n gezicht zo was verbrijzeld. Ik moest vijf uur op een operatietafel liggen." Twee weken later kwam daar nog een operatie aan haar wang bij vanwege een ontsteking aan haar huid.