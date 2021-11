Celstraffen geëist voor ontucht en uitbuiting minderjarig meisje

Dat het meisje in 2019 zelf het initiatief nam om illegaal in de prostitutie te gaan werken, doet volgens de officier van justitie niets aan hun strafbaarheid af.

De drie verdachten regelden klanten voor de toen 16-jarige Sharella uit Valkenswaard en brachten haar daar ook naar toe. Ze beweerde dat ze 21 jaar was en de mannen deden niets om dat te controleren, al twijfelden ze wel over haar leeftijd. Ze kwamen in contact met elkaar via dating- of sekssites.