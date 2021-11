Een positieve zelftest maar negatief bij de GGD, hoe kan dat?

Dat zegt je misschien nog niets. In het kort: de tests zijn beide betrouwbaar, maar de antigeentest is wel wat minder gevoelig dan de PCR-test. Vooral als er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn, is de antigeentest vaak negatief. Het RIVM: "Helemaal in het begin van de infectie zijn er nog weinig virusdeeltjes dus daarna kan iemand alsnog positief worden. Later in de infectie neemt het aantal virusdeeltjes weer af, dan is iemand ook niet besmettelijk meer."

Vals-positief

Maar dat is geen uitleg voor de kwestie in dit artikel. Want je zou met deze kennis eerder verwachten dat mensen thuis negatief testen, en dan bij de GGD toch positief, simpelweg omdat de PCR-test nauwkeuriger is. "Een antigeen zelftest is minder betrouwbaar dan een PCR test.", zegt Jacqueline Toonen van de GGD.

Zij zien inderdaad veel mensen die thuis positief testen, en bij de GGD negatief. Toonen: "Vorige week hebben 51.510 mensen een hertest gedaan naar aanleiding van een positieve zelftest. Daarvan was 86 procent met PCR positief. Dus 14 procent negatief. Onze boodschap is: laat je hertesten bij de GGD na een positieve zelftest."

In onderstaande video zie je hoe een sneltest werkt: