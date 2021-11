Heracles-voetballer Rai Vloet opgepakt na dodelijk ongeluk op A4

Het is niet bekend of Vloet de bestuurder of bijrijder was. Beide mannen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en zitten nog vast.

'Erg geschrokken'

"We zijn erg geschrokken. Ons medeleven gaat uit naar de familie en betrokkenen", zegt een woordvoerder van Heracles Almelo tegen RTL Nieuws.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en vraagt getuigen om zich te melden.