Strenge abortuswet Polen kost Iza (30) het leven, vriendin Ola voert actie in Nederland

De in Eindhoven wonende Poolse Ola (32) kan nog altijd niet bevatten dat haar goede vriendin Iza er niet meer is. Wat er precies is gebeurd in het Poolse ziekenhuis waar Iza was opgenomen, wordt nog onderzocht.

Volgens Ola hebben de artsen gefaald uit angst voor de strenge abortusregels in het land. "Als de abortuswet in Polen niet zo streng was, hadden de artsen eerder kunnen optreden en het leven van mijn vriendin kunnen redden."

Levensgevaarlijke bloedvergiftiging

Iza was 22 weken zwanger toen het misging. Ze belandde met gebroken vliezen in het ziekenhuis, vertelt Ola. Volgens de familie van Iza was de baby niet levensvatbaar. "In het ziekenhuis kreeg ze te horen dat het hartje van de baby klopte en dat er daarom gewacht moest worden tot de bevalling op gang zou komen. Vanwege de strenge abortuswet konden de artsen niets doen. Als ze de baby zouden weghalen, zou die kunnen sterven. De artsen zouden dan in de gevangenis kunnen belanden."

Ondertussen ging de gezondheid van Iza snel achteruit. Ze appte haar moeder nog: "De artsen zullen wachten tot het kindje sterft of de bevalling begint. En zo niet dan kan ik een dodelijke bloedvergiftiging krijgen. Er is verder niets wat ze kunnen doen."

De bloedvergiftiging werd Iza fataal. Ze overleed op 30-jarige leeftijd. Ook haar baby overleefde het niet.