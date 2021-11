Schokkende zedenzaak: tientallen klanten betaalden voor seks met 16-jarig meisje

Drie verschillende chauffeurs reden het slachtoffer naar hotels in onder andere Eindhoven en Limburg. Ook vonden er seksafspraken plaats in auto's of woningen van de klanten.

Tip

Politie en justitie deden twee jaar lang onderzoek in deze zaak, die aan het rollen kwam na een tip over een seksadvertentie. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant kwam na het maken van een nepafspraak uiteindelijk uit bij een hotel in Eindhoven, waar het minderjarige meisje werd gevonden. Via onder andere haar telefoon wisten rechercheurs een deel van haar klanten te achterhalen.

Behalve de drie escortchauffeurs, die volgens het Openbaar Ministerie hebben verdiend aan de prostitutie, worden de komende twee weken ook een groot aantal klanten vervolgd.