Hij komt! Sinterklaasintochten in het land, protest in Breda

De landelijke aankomst is vanaf 12.00 uur rechtstreeks te volgen in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal bij de NTR op NPO 3. Vorig jaar was er vanwege de coronamaatregelen ook geen landelijke intocht en was er eveneens een defilé bij het Grotepietenhuis in Paleis Soestdijk in Baarn.