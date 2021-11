1,5 meter keert terug: dit zijn de nieuwe maatregelen op een rij

Beperkte openingstijden horeca en winkels

Niet-essentiële winkels en -dienstverlening krijgen een beperkte openingstijd. Om 18.00 uur moeten onder meer kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s dicht.

Horeca en essentiële winkels, zoals de supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, mogen open blijven tot 20.00 uur. Horecagelegenheden mogen na 20.00 uur wel bezorgen of laten afhalen.

Vaste zitplaatsen horeca en evenementen

In de horeca wordt een vaste zitplaats weer verplicht. Dat geldt ook voor evenementen. Evenementen mogen nog plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs en met maximaal 1250 personen per zaal. De verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

1,5 meter afstand en mondkapjesplicht

De verplichting om 1,5 meter afstand te houden, gaat weer gelden op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. Dus ook in de buitenlucht: als je gaat wandelen met vrienden in het park bijvoorbeeld. Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer je sport beoefent waarbij afstand houden niet mogelijk is. Waar een coronatoegangsbewijs niet verplicht is, geldt binnen weer een mondkapjesplicht.