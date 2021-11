Zijn missie in Afrika werd Wouters dood: 'Als hij dat had geweten, was hij nóg gegaan'

In Nederland wordt hij in het Leids Universitair Medisch Centrum in volledige isolatie geplaatst en uiteindelijk zijn daar heel veel zorgmedewerkers 24 uur per dag met Wouter bezig. "Lassa komt nauwelijks voor in Nederland, de laatste patiënt was tientallen jaren geleden. Het was een idiote situatie."

'Wouter wist te veel over lassa'

Er mogen alleen nog maar medewerkers in speciale 'marsmannenpakken' bij het bed van de tropenarts komen, die zelf maar al te goed weet wat lassa is. "Dat hij zo goed wist hoe ziek hij was, was voor ons heel moeilijk om te zien. Wouter wist hoe erg het was dat hij het virus al dagenlang in zijn lichaam had zitten. Hij ging als tropenarts van alles opzoeken op internet, besprak zelf zijn medische behandeling met de artsen door, stelde zijn eigen apparaten in. Hij wist eigenlijk te veel, wat het voor hem te zwaar maakte. Wouters' toestand verslechterde in een rap tempo en daarom werd besloten om hem in een kunstmatige coma te brengen."

De dagen die volgen beschrijft Marlieke als surrealistisch. Ze weten allemaal: Wouter is jong, sterk, hij moet dit kunnen halen. Maar ze weten ook allemaal hoe ziek Wouter is. Op 23 november 2019 stelt het ziekenhuis uiteindelijk vast dat de organen van Wouter niet meer functioneren. Samen met de familie wordt besloten om alle behandelingen te staken. Hij is niet meer te redden.