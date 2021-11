Onvrede onder verkeersleiders oorzaak van treinuitval ProRail

Het tekort aan verkeersleiders bij ProRail speelt al langer. Dat komt onder andere doordat veel medewerkers met pensioen gingen. Om die reden worden vaker treinen noodgedwongen uit de dienstregeling geschrapt. Volgens de spoorbeheerder is dat tot nu toe met name in de vakantieperiodes gebeurd.

'Rek is eruit'

De spoorbeheerder verwacht rond 2023 het personeelstekort zoveel mogelijk opgelost te hebben. Volgens ProRail is een groot deel van de medewerkers flexibel wanneer wordt gevraagd geen pauze te houden of eerder terug te komen van vakantie, maar is er ook een groep mensen waar de rek uit is. "Dat is begrijpelijk met de hoge werkdruk."