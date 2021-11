Kabinet wil advies van OMT over vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Minder letsel

Een groep van artsen, zorgverleners en maatschappelijke organisaties steunt een vuurwerkverbod. "Afgelopen jaarwisseling heeft het aangetoond: met een verbod heb je 75 procent minder letsel. Denk aan ogen, handen verbranden, dat soort dingen. Het medisch bewijs is geleverd, een verbod werkt", zegt Tjeerd de Faber, voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Hij was al een voorstander van een vuurwerkverbod, maar de huidige druk op de zorg is voor hem een belangrijk extra argument.

En hij is niet de enige. Onder meer artsenfederatie KNMG, vakbond FNV Zorg en Welzijn en beroepsorganisatie NU'91, maken zich zorgen over de druk op de zorg die oud en nieuw teweeg gaat brengen. "De druk op het ziekenhuispersoneel is al enorm hoog, het is spelen met vuur als je door onverantwoordelijk gedrag nog meer vraagt van deze zorgverleners", zegt FNV Zorg en Welzijn. "We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, zowel het Rijk, als de gemeenten en de mensen zelf."