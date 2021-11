Rechtbank fluit UWV terug: uitkering van 182 euro voor doodzieke vrouw te laag

Een 28-jarige vrouw die door een hersentumor is getroffen, is volgens de rechter door het UWV te hardvochtig behandeld. De vrouw kreeg een uitkering van 182,42 euro per maand. Dat is weliswaar volgens de wet, maar de rechter vindt dat ze toch een hogere uitkering verdient omdat ze anders in financiële problemen zou raken.

De jonge vrouw uit Gelderland begon na haar studie met werken, maar dat was van korte duur. Na twee maanden werd bij haar een hersentumor geconstateerd waardoor ze arbeidsongeschikt raakte. Kort daarna werd bij de vrouw (haar naam is niet bekendgemaakt) ook een tumor in haar borst geconstateerd. De verwachting is dat ze uiteindelijk aan haar ziekte zal overlijden. Bekijk ook: Honderden donaties voor Jan na probleem met UWV Bekijk deze video op RTL XL Omdat de vrouw maar zo kort had gewerkt en nog een bijbaantje had gehad, stelde het UWV de hoogte van de uitkering vast op 182,42 euro per maand. Deze uitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde dagloon dat je in het jaar voorafgaand aan de aanvraag hebt verdiend. Grote persoonlijke gevolgen Vanwege de lage uitkering kregen zij en haar man financiële problemen. De vrouw stapte daarom naar de rechter. De rechtbank oordeelde dat het UWV de wet weliswaar heeft nageleefd, maar dat de instantie in dit geval niet had mogen vasthouden aan strikte toepassing, omdat dit voor de vrouw grote persoonlijke gevolgen heeft. Het UWV geeft toe dat de lage uitkering onredelijk en onwenselijk is, maar de instantie stelt dat het de regelgeving moet uitvoeren en daarbij geen uitzonderingen mag maken. Ook al hield het UWV zich aan de wet, de rechter oordeelde dus anders. Lees ook: Duizenden euro's schuld door personeelstekort UWV: 'Dit kan niet' De rechtbank spreekt van een uitzonderlijke uitspraak. Door onder meer de toeslagenaffaire – waar tienduizenden ouders slachtoffer van zijn geworden – is de discussie voor een menselijke maat op scherp komen te staan. Anders gezegd: regels hoeven niet altijd hoeven worden toegepast als de gevolgen onredelijk groot zijn. Het UWV kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak. Lees ook: UWV krijgt grote boete na reeks datalekken