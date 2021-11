Onderzoek binnenlandse adopties gestaakt: 'Gebrek aan vertrouwen'

De betrokkenen bij het onderzoek, onder wie de biologische moeders en hun kinderen, klaagden over het aanmeldpunt van de commissie. Zij vonden dat ze niet goed werden gehoord.

'Zwarte bladzijde'

"Wat deze moeders en kinderen is overkomen is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis en daarvoor verdienen ze erkenning. Onderzoek naar deze periode is daarbij essentieel", zegt Dekker. Hij zegt het vertrouwen te willen herstellen.