Bestuur triatlonbond stapt op na rapport grensoverschrijdend gedrag

Het volledige bestuur van de Nederlandse triatlonbond (NTB) stapt op. De aanleiding is een rapport van onderzoeksbureau Fijbes over grensoverschrijdend gedrag op het nationaal trainingscentrum. In het rapport wordt gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag.

Het onderzoeksbureau deed in de afgelopen maanden onderzoek naar de gang van zaken in het trainingscentrum. De conclusie van de onderzoekers luidde dat binnen het topsportprogramma van de NTB sprake was van onvoldoende sociale veiligheid. Lees ook: Triatlonbond reageert voorlopig niet op nieuwe aantijgingen "Er is sprake van een sociale dynamiek waardoor belangrijke signalen niet worden opgemerkt of worden opgepakt." Nieuwe fase De vertrekkende bestuurders zeggen dat ze 'plaats willen maken voor een nieuw bestuur dat in vertrouwen en zonder last van het verleden een nieuwe fase in kan gaan'. De NTB heeft per direct Rita van Driel benoemd tot onafhankelijk adviseur sociale veiligheid. Lees ook: Jarenlang mishandeld: oud-triatleten openbaren misstanden in hun sport