Aanpak handel in synthetische drugs: invallen in Nederland en België

De hoofdverdachte is een 32-jarige man, bevestigt de politie. Hij is opgepakt op een woonwagenkamp in Bergeijk.

Meerdere plekken

De politie is aanwezig in onder meer Eindhoven, Utrecht, Bergeijk en Pelt en Neerpelt in België. De woordvoerder doet nog geen uitspraken over of er een verband is met andere zaken. Ook niet over wie de andere verdachten zijn of over eventueel in beslag genomen goederen.