Grijs en bewolkt: druilerige dagen op komst (met een klein beetje zon)

Vanavond en vannacht gaat het vanuit het noordwesten regenen en later vallen er ook van tijd tot tijd buien. In de loop van de nacht volgen vanuit het noordwesten weer opklaringen. Koud is het vannacht niet: het wordt 12 graden langs de kust en 8 graden in het zuidoosten. De wind waait wel door. "Langs de kust kunnen windstoten voorkomen van 80 kilometer per uur."

Harde wind

Niet alleen vandaag is het bewolkt, ook de komende dagen blijft het grijs, met morgen opnieuw kans op harde windstoten. "Met name in de ochtend waait het hard. In de loop van de nacht naar maandag zwakt de wind af."

Verder vallen er de nodige buien. "Maar, tussen de buien door schijnt wel af en toe de zon. De temperatuur komt uit op 11 graden."