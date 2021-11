Busje met 6 mensen belandt op boot in Terneuzen: 1 dode

Het was lang onduidelijk hoeveel mensen betrokken waren bij het incident. Meerdere hulpdiensten, waaronder duikploegen, hebben gezocht naar slachtoffers.

Busje hing zeer instabiel

Uiteindelijk werd duidelijk dat er zes personen in het busje zaten. Omdat het voertuig gedeeltelijk op het schip terecht was gekomen, hing het zeer instabiel. Vanwege het risico dat het zou kantelen en daardoor te water zou raken, was het voor de brandweer moeilijk bij de beknelde man te komen.

Het medisch team kon wel al constateren dat de inzittende was overleden. Het voertuig is door een kraanschip op de boot gezet. Zodra het schip op een veilige plek is kunnen brandweerlieden de overledene bergen.