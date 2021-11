Opkomst HPV-vaccinatie nog te laag: Susan weet hoe belangrijk het kan zijn

Susan is inmiddels schoon verklaard, en zelf heeft ze het vertrouwen in haar lichaam ook weer terug. Vooral na wéér een uitstrijkje. Dit voorjaar ging ze met een boel spanning in haar lichaam naar de dokter voor een check. "Daar was het allemaal begonnen, dus ik was zenuwachtig. Maar de uitslag was nu gelukkig goed. Ik ben heel blij dat ik vorig jaar dat uitstrijkje heb laten maken. Anders had het allemaal nog een stuk erger kunnen zijn."

De podcast

Omdat ze zelf niet wist of ze het zou overleven. besloten zij en haar vriend Lex alles op te nemen. En toen Susan erachter kwam dat slechts de helft van de vrouwen het uitstrijkje liet maken, kwam het idee om een podcast te maken. "Ook veel van mijn vriendinnen lieten pas een uitstrijkje maken toen ze wisten van mijn situatie. Dat percentage moet echt omhoog. En ik ben uiteraard ook groot voorstander van de vaccinatie, ook al was dat in mijn tijd als tiener nog niet mogelijk."