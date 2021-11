Ruim 120.000 kilo professioneel vuurwerk onderschept in bunkers: 'Levensgevaarlijk'

Het gaat om een zeer grote vangst, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Dit is bijna evenveel als wat we vorig jaar in heel Nederland in totaal hebben onderschept." Het vuurwerk is gevonden in Duitsland, en daar ligt het nog steeds. Wat er met het vuurwerk gaat gebeuren, is niet bekend.

Hieronder een aantal foto's van het gevonden vuurwerk en de bunker: