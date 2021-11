Feyenoordfans in Berlijn begrijpen niks van acties hooligans: 'Dat doe je toch niet?'

De fans vrezen vooral dat ze hun club in de toekomst niet meer kunnen aanmoedigen bij Europese uitwedstrijden. "Straks moeten we weer thuis blijven omdat die gasten zo nodig weer rotzooi moeten trappen", zegt een supporter op een plein in Berlijn.

Zijn het wel fans?

De fans verzamelen zich op dat plein onder toeziend oog van de politie. Een ander lid van de groep vraagt zich moedeloos af of de gearresteerden wel fan zijn van Feyenoord. "Zoiets doe je toch niet?"