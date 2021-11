Bron- en contactonderzoek afgeschaald: 'Kost tijd om nieuw personeel te vinden'

En die fase 5 is soms al bereikt, zoals in de regio West-Brabant. "We bellen nog steeds iedereen die positief test, maar de contacten van die mensen gaan we niet meer na", zegt een woordvoerder.

In Rotterdam zitten ze in fase 3: "Dit betekent dat we een persoonlijk telefonisch gesprek voeren om uitleg te geven over de besmetting en navraag doen over de bron van de besmetting. We vragen hen om zoveel mogelijk zijn (nauwe) contacten zelf op de hoogte te brengen van een eventueel test- en quarantaineadvies."

'Bron- en contactonderzoek op maat'

In Utrecht wordt de telefoon in veel gevallen niet meer gepakt, daar krijgen mensen een e-mail waarin informatie staat. In de mail staat dat 'wegens stijgende besmettingscijfers en hoge werkdruk het ons momenteel niet lukt om iedereen telefonisch te spreken'. Besmette mensen moeten vragenlijsten invullen in een speciaal systeem.