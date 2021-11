Na applaus krijgen ziekenhuizen nu dreigbrieven: 'Het is heel heftig'

Dat laatste herkent ook Dennis Verschuren van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Tot persoonlijke bedreigingen is het in Nijmegen nog niet gekomen, maar ook Verschuren ziet dat de communicatie moeizamer verloopt. "We blijven mensen informeren, we blijven onduidelijkheden wegnemen, maar dat wordt wel erg lastig op het moment dat er duidelijke onwaarheden worden vermeld en er grofheden over tafel gaan."

Niet alleen ziekenhuispersoneel, ook huisartsen krijgen te maken met bedreigingen. Zij kunnen niet meer spreken over het belang van vaccinatie, zei demissionair minister Hugo de Jonge gisteravond tijdens de coronapersconferentie. "Dat is onacceptabel, maar helaas geen uitzondering. Niet iedereen voelt zich meer vrij om te spreken over de ernst van het coronavirus. Want dat kan al snel rekenen op felle discussie, of erger."

In het Gelderse Ede werd vanochtend nog een gezondheidscentrum met verf beklad.